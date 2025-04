Real Madrid : Ils pètent un plomb, c'est la panique !

Alexis Brunet

Samedi soir, le FC Barcelone affrontait le Real Madrid en finale de Coupe du Roi et ce sont les Barcelonais qui se sont imposés 3-2 après prolongations. Après la fin du match, plusieurs joueurs madrilènes n’ont pas réussi à contenir leur rage et s’en sont pris à l’arbitre. Au final, trois joueurs de Carlo Ancelotti ont été expulsés, et ils risquent gros.

Pour la première fois depuis longtemps, le Real Madrid risque de terminer la saison sans le moindre trophée. Alors que les Madrilènes sont distancés par le FC Barcelone en Liga et qu’ils ont déjà perdu la Supercoupe d’Espagne et qu’ils ont été éliminés de la Ligue des champions, ils ont également connu une déconvenue en finale de Coupe du Roi. En effet, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont encore buté contre le Barça, qui s’est imposé 3-2 en prolongations.

Un match à rebondissements

Dans un match déjà tendu avant le coup d’envoi en raison de l’attitude du Real Madrid envers l’arbitre, c’est le FC Barcelone qui a pris l’avantage dès la 28ème minute par Pedri. Par la suite, les Madrilènes sont toutefois revenus au score grâce à Kylian Mbappé sur coup franc, avant qu’Aurélien Tchouaméni ne donne même l’avantage à son équipe. Toutefois, six minutes avant la fin du match, c’est Ferran Torres qui a remis les équipes à égalité, qui ont donc été poussées jusqu’en prolongation. Ces dernières ont tourné à l’avantage du Barça, puisqu’à la 116ème minute, c’est Jules Koundé qui a permis aux Blaugrana de remporter le trophée.

Trois Madrilènes ont été exclus

Un scénario qui a fait disjoncter les joueurs du Real Madrid. En fin de match, Antonio Rüdiger a notamment été exclu pour avoir lancé un objet en direction de l’arbitre. Selon les informations du journal espagnol AS, le défenseur risque de quatre à douze matches de suspension. Toutefois, l’Allemand n’est pas le seul à avoir vu rouge, puisque Jude Bellingham et Lucas Vázquez ont également été exclus. L’Anglais se serait approché du corps arbitral après la fin du match avec une attitude agressive et il a dû être retenu par ses coéquipiers. Pour ce qui est de l’Espagnol, il aurait protesté contre une décision arbitrale en avançant de plusieurs mètres sur le terrain et en faisant des gestes de désaccord alors qu’il avait été remplacé avant l’heure de jeu. Il risque deux à trois matches de suspension.