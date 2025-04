Retour de Zidane : Le choc va être terrible !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Parrain de l'association "Le Point Rose", Zinédine Zidane était présent à Istres ce samedi pour poser la première pierre d'un lieu d'accueil et de soutien pour les enfants gravement malades et leurs familles. Une cérémonie placée sous le signe de l'émotion, notamment pour le champion du monde 1998, qui a perdu son frère d'une grave maladie.

Engagé auprès des enfants en fin de vie, Zinédine Zidane était présent à Istres ce samedi pour inaugurer le début des travaux de la Maison du Point Rose. Ce lieu unique en France accueillera les premières familles au printemps 2026. Comme indiqué par France 3, il « offrira des séjours thérapeutiques, un accompagnement pluridisciplinaire ainsi qu’un soutien essentiel aux familles confrontées à la fin de vie et au deuil d’un enfant ».

Les familles face au drame

« À Istres, on veut créer l'équivalent en France pour accompagner les familles qui viendraient de toutes les régions", précise la fondatrice. Ce sont des familles qui peuvent avoir d'autres enfants après, elles peuvent avoir des projets de vie et qui ne font pas le deuil de la vie avec le deuil de leur enfant. Et cela n'est possible que dans un lieu de nature où l'on travaille avec la vie et là ce n'est pas que du soin médical dont on a besoin pour ça » a détaillé Nathalie Paoli, fondatrice de l’association, qui peut compter sur le champion du monde 1998.

Zidane a pris la parole

Zidane est bien placé pour comprendre la douleur de ces familles puisqu’il avait perdu son frère d’une grave maladie. « C’est toujours important de parler de ces choses-là quand c'est un projet extraordinaire. Moi, je suis ravi de pouvoir faire partie de cette aventure, et j'ai hâte de revenir l’année prochaine et d'être entouré de toutes les familles » a confié l’ancien entraîneur du Real Madrid durant son discours. Rendez-vous donc en 2026.