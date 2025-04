Luis Enrique envoyé à l'étranger, l'annonce qui ne va pas plaire au PSG !

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des champions. Ce n’est pas la première fois que le club de la capitale affronte un adversaire anglais, puisque c’est arrivé six fois cette saison. Les Parisiens s’en sont souvent bien sortis et certains imaginent donc que l’équipe de Luis Enrique pourrait réussir en Premier League.

Le match le plus important de la saison du PSG jusqu'ici arrive à grands pas. Mardi soir, les Parisiens seront opposés à Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions. Une rencontre très attendue par les supporters du club de la capitale, qui ne sont donc plus qu’à trois victoires d’un hypothétique premier sacre en C1.

Le PSG a l’habitude des clubs anglais

Cette saison, Arsenal et le PSG s’étaient déjà affrontés en Ligue des champions, à l’occasion de la première phase, et ce sont les Gunners qui s’étaient imposés 2-0. Mais par la suite, le club de la capitale a affronté d’autres adversaires anglais et cela lui a souvent réussi. Les Parisiens ont notamment battu Manchester City (4-2), puis ils ont éliminé Liverpool (0-1, 1-0) en huitième de finale ainsi qu’Aston Villa en quart (3-1, 2-3).

Luis Enrique en Premier League ?

Avec tant d’adversaires anglais à son actif, on pourrait se demander si le PSG aurait une chance en Premier League. C’est la question que s’est posée Le Parisien, et selon Jean-Luc Arribart, Luis Enrique pourrait faire des merveilles en Angleterre. « Je ne vois pas pourquoi un Luis Enrique ne réussirait pas en Premier League. Il est bon manager et fin tacticien. »