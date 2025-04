C'est terminé pour Mbappé, la terrible annonce

Amadou Diawara

Eliminé en quart de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a disputé la finale de la Coupe du Roi ce samedi soir. Toutefois, les hommes de Carlo Ancelotti se sont inclinés contre le FC Barcelone. D'après Rio Mavuba, la première saison de Kylian Mbappé à la Maison-Blanche est déjà à oublier, tout comme son rêve de remporter le Ballon d'Or cette année.

Opposé à Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid de Carlo Ancelotti est tombé. En effet, les Gunners ont remporté à la fois le match aller à l'Emirates Stadium (3-0) et la rencontre retour au Santiago Bernabeu (1-2). Pour sauver sa saison, le Real Madrid de Florentino Pérez espérait soulever la Coupe du Roi. Toutefois, le FC Barcelone a remporté la finale de la compétition ce samedi soir (3-2).

Real Madrid : Mbappé doit oublier sa première saison

Présent dans l'émission Téléfoot ce dimanche matin, Rio Mavuba a annoncé que Kylian Mbappé pouvait déjà oublier sa première saison au Real Madrid et son rêve de remporter le Ballon d'Or cette année, même si le club merengue a encore une chance de remporter la Liga, ayant quatre points de retard sur le FC Barcelone après 33 journées.

«Ses rêves de Ballon d'Or sont reportés à plus tard»

« Si la première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid est déjà à oublier ? Elle est quand même très très compliquée. Il marque des buts, ça, on le sait. Il en marquera toujours, ça reste un buteur. Mais quand tu viens au Real Madrid, tu viens pour gagner des titres, et cette saison, au-delà de ses buts, même au niveau du jeu, c'est compliqué. On a parfois vu un Kylian un peu emprunté. Il y a une période où il a été beaucoup mieux, mais c'est un peu une saison à oublier. Même ses rêves de Ballon d'Or sont peut-être reportés à plus tard », a jugé Rio Mavuba sur TF1.