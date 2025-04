Zinedine Zidane : L'histoire d'amour avec une fan de l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actrice et humoriste, Melha Bedia est également une grande fan de football. Ayant notamment joué au PSG, elle est cependant supportrice... de l'OM. Une passion avouée en direct sur France 5, au même titre que son amour pour Zinedine Zidane. Admiratrice de Zizou, Melha Bedia ne s'est clairement pas cachée à la télévision.

Mardi soir, Melha Bedia était invitée de l'émission C à Vous sur France 5. L'actrice et humoriste y a alors parlé... football. Aussi fou que cela puisse paraitre, avant qu'on la connaisse dans ses carrières actuelles, Melha Bedia jouait au football, elle qui portait alors le maillot du PSG. Un comble pour cette dernière qui est fan de l'OM.

« J'ai joué au PSG, mais je suis vraiment pour l'OM »

Joueuse du PSG et fan de l'OM, Melha Bedia a alors raconté à ce sujet : « J'ai été joueuse au PSG ? Tout à fait... et pour l'OM. C'est le drame de ma vie. J'ai joué au PSG, mais je suis vraiment pour l'OM. J'en ai parlé à mon psy mais apparemment c'est normal. Je m'auto-sabote ».

« Je suis amoureuse de lui en premier degré »

Il a ensuite été question de Zinedine Zidane pour Melha Bedia. Amoureuse de ce dernier, l'actrice et humoriste a ainsi fait savoir : « Zidane m'a appelé ? Oui, tous les ans, je vois Zinedine Zidane, j'ai son numéro, mais j'ose rarement lui faire un message. A part pour son anniversaire. Je suis amoureuse de lui en premier degré. Il est en fond d'écran. C'est l'homme de la situation. On s'appelle régulièrement ? Non pas du tout. Mais on se fait des câlins quand on se voit. Il y a une tension que de mon côté. Il me dit quoi Zidane quand on se voit ? On discute. Je l'aime trop. Je n'ai plus les mots pour parler de Zinedine Zidane. J'ai juste envie qu'on le regarde et qu'on le contemple comme un couché de soleil ».