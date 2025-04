Kylian Mbappé, le troll de son pote qui fait le buzz !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le Real Madrid s’est incliné en finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone (3-2), malgré un très beau but signé Kylian Mbappé. Le Barça a pu compter sur un coup de génie de Jules Koundé en prolongations pour glaner ce trophée. Sur Instagram, le latéral de l’équipe de France s’est permis de chambrer les Madrilènes.

Un Classico sous haute tension. Dans une finale de Coupe du Roi marquée par le contexte particulier autour des affaires entre le Real Madrid et l’arbitrage espagnol, le FC Barcelone est sorti victorieux de ce gros combat. Buteur sur coup-franc, Kylian Mbappé n’a pas pu éviter la défaite des siens, battus par un Barça libéré en fin de rencontre par Jules Koundé.

Jules Koundé délivre le Barça

Lors des prolongations, le latéral droit français a intercepté un ballon de Luka Modric avant de décocher une grosse frappe croisée à ras de terre. Cette dernière est venue tromper Thibaut Courtois, et ainsi sceller définitivement le sort de la rencontre. Si les Catalans ont célébré ce but durant de longues minutes, certains joueurs du Real Madrid comme Rodrygo, Vinicius Jr, et surtout Antonio Rüdiger s’en sont pris une fois de plus à l’arbitre de la rencontre.

Un Calimero posté sur Instagram

Une attitude qui a clairement fait polémique. Sur les réseaux sociaux, Jules Koundé a notamment charrié ses grands rivaux. Dans une publication Instagram, le coéquipier de Kylian Mbappé et d’Aurélien Tchouaméni en équipe de France, a publié une photo de sa célébration après son but, représentant le personnage Calimero, un poussin réputé pour se plaindre en permanence, rappelant les attitudes madrilènes autour et pendant cette finale de Coupe du Roi...