Mbappé - Real Madrid : «C’est terminé», il dit stop !

Kylian Mbappé n'a pas débuté la finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone. Toutefois, le joueur de 26 ans a marqué cette rencontre de son empreinte en inscrivant un coup-franc direct, le premier de sa carrière. Sur X, l'un des comptes qui trollait l'international tricolore a dû cesser ses activités.

Certes, le Real Madrid a perdu son duel face au FC Barcelone en finale de Coupe du Roi ce samedi soir (3-2). Mais il est possible que Kylian Mbappé se souvienne longtemps de ce 26 avril 2025. Pour la première fois de sa carrière, le joueur français, entré à la 46ème minute, a inscrit un coup-franc direct. Un but qui sonne le glas du compte X « Has Mbappé scored a free-kick ? » (est-ce que Mbappé a inscrit un coup franc?).

Un arrêt qui fait le buzz

C’est en postant un GIF de Walter White, le personnage principal de la série Breaking Bad, s’effondrant sur le sol que ce compte parodique a réagi. Une réaction vue plus de 15 millions de fois et qui a suscité un incroyable engouement sur le réseau social. Évidemment avec ce but, ce compte n’avait plus vocation à exister. Dans la foulée, il a annoncé la fin de son activité sur X.

Un nouveau compte va être lancé ?

« C'est terminé, on ne va pas continuer parce que le délire est mort. On ne déteste pas le joueur, on voulait juste faire de la vanne, en rigolant (…) En tout cas félicitations Kylian Mbappé, c'était de bonne guerre ! » a écrit l’un des hommes derrière ce compte, qui réunissait plus de 194 000 abonnés. Mais les auteurs de ce compte ont décidément de la suite dans les idées puisqu’ils pourraient lancer un nouveau compte intitulé « Did Mbappé win the UCL ? » ( Mbappé a-t-il gagné la Ligue des champions ? ). Si l’envie leur prenait de troller à nouveau Mbappé, ils auront l’assurance de voir leur compte parodique exister au minimum jusqu’au 30 mai 2026, date de la finale de la saison prochaine.