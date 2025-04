Kylian Mbappé : Rupture annoncée, ça chauffe au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au lendemain de la défaite du Real Madrid en finale de Coupe du roi face au FC Barcelone (2-3), The Athletic révèle que Carlo Ancelotti se serait déjà entretenu avec des éléments de son vestiaire dans l'optique de leur faire part de sa décision de quitter ses fonctions d'entraîneur. Kylian Mbappé assiste à la fin d'une ère.

Kylian Mbappé pourrait bien témoigner d'un premier chamboulement dans sa carrière au Real Madrid. Bien qu'il soit contractuellement lié à la Casa Blanca jusqu'en juin 2026, Carlo Ancelotti n'honorera pas ce bail jusqu'à son terme au vu de la tournure de la saison du champion d'Europe.

Carlo Ancelotti, c'est fini

Eliminé en quarts de finale de Ligue des champions, une première à ce stade de la compétition depuis 20 ans, et ayant perdu les Supercoupe d'Espagne et Coupe du roi face au rival du FC Barcelone, le Real Madrid est en ballotage défavorable face au Barça dans la course à la Liga. Les résultats de la saison semblent avoir condamné Carlo Ancelotti qui est sur le point de quitter le club merengue d'après The Athletic.

Carlo Ancelotti a vendu la mèche à son vestiaire ?

Le média britannique assure, par le biais de sources internes au centre d'entraînement du Real Madrid de Valdebebas, que Carlo Ancelotti aurait tout bonnement déjà informé des membres du vestiaire du Real Madrid de son intention de quitter ses fonctions d'entraîneur du club. C'est terminé.