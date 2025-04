Mercato : Il va quitter Mbappé, la presse anglaise lâche une bombe !

La rédaction

La presse anglaise annonce un véritable séisme au Real Madrid. Carlo Ancelotti, coach de Kylian Mbappé, serait sur le point de quitter le club pour devenir sélectionneur de l’équipe nationale du Brésil. Une nouvelle qui pourrait bouleverser l'équilibre des Merengues, déjà fragilisé par leur récente défaite en Coupe du Roi ce samedi soir.

Alors que ses résultats déçoivent du côté du Real Madrid, les rumeurs concernant un départ de Carlo Ancelotti de la Maison Blanche semblent inévitables. L’ancien tacticien de l’AC Milan a vu son nom lié de nombreuses fois à la sélection nationale du Brésil. Interrogé sur cette probable destination, le coach de Kylian Mbappé avait répondu en conférence de presse :

«J'apprécie le Brésil, mais il n'y a eu aucun contact entre la Fédération et moi ces derniers jours. Je suis entièrement concentré sur le Real Madrid. Je suis sous contrat avec le Real Madrid et je me concentre sur les titres. Nous avons désormais des objectifs importants.»

Un départ imminent

Mais la presse anglaise a lâché une véritable bombe ce dimanche. D’après les informations de Sky Sports, Carlo Ancelotti pourrait bien quitter Mbappé dans les prochains jours pour rejoindre la sélection du Brésil. Le média anglais explique également que la Confédération brésilienne de football pourrait officialiser l’arrivée du coach italien la semaine prochaine. Un véritable coup de tonnerre qui frappe le Real Madrid, alors que les Merengues viennent de perdre un nouveau Clasico en finale de la Coupe du Roi (3-2, après prolongations).

Mbappé perd son entraîneur ?

Cette annonce ne devrait pas bouleverser la fin de saison de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers. RMC Sport explique qu’il y a de fortes chances que Carlo Ancelotti aille tout de même au bout de son contrat avec le Real Madrid. La saison n’est pas totalement à jeter puisque, bien qu’ils soient éliminés de la Ligue des champions, le titre de champion d’Espagne reste accessible : les Merengues n’ont que 4 points de retard sur le FC Barcelone.