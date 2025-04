Du «gâchis», ce joueur de l'OM a eu chaud !

La rédaction

Après un début fracassant avec l’OM, Jonathan Rowe a vécu une longue traversée du désert. Selon Florent Germain, son manque d’implication a failli lui coûter cher, à l’image de certains joueurs écartés par Roberto De Zerbi. L’attaquant anglais semble toutefois avoir eu un déclic en cette fin de saison avec l’OM.

Jonathan Rowe a connu une année difficile à l’OM. Après des débuts en trombe, avec pour point d’orgue son but face à Lyon qui a offert la victoire à l’OM, l’attaquant anglais a connu une énorme période de disette de plus de six mois sans marquer. Florent Germain explique pour RMC, dans l’émission L’After Foot, que cette période est due à un manque d’implication de l’attaquant marseillais.

«Il y a eu un peu de gâchis»

«Je pense qu’il a des regrets, honnêtement. Peut-être qu’au fil d’une saison on grandit, on prend en maturité, et on se retourne vers les mois précédents en se disant : "Ok, j’aurais peut-être dû faire plus d’efforts." Parce que s’il commence à retrouver du temps de jeu et à marquer, c’est que depuis 15 jours, 3 semaines, il a eu un petit déclic. L’OM a demandé à ses joueurs de faire plus d’efforts, d’être focus sur la fin de saison, d’être dans la détermination. Et lui, cette fois, il a entendu le message. Peut-être qu’il se dit qu’il y a eu un peu de gâchis sur 4-5 mois, de ne pas avoir répondu à l’investissement que demandait Roberto De Zerbi», explique le journaliste spécialiste de l’OM.

Rowe a eu chaud !

Florent Germain raconte également que Jonathan Rowe aurait pu connaître le même sort que Lilian Brassier et Elye Wahi, partis de l’OM à cause d’un manque d’implication à l’entraînement :

«Moi je me souviens du mois d’octobre-novembre où De Zerbi avait commencé à lâcher quelques petites déclarations. Il avait cité Jonathan Rowe, il parlait aussi de Brassier, de Wahi… Une petite brochette de joueurs qui n’avaient pas toujours la bonne implication. Je pense qu’il aurait dû avoir le déclic plus tôt.»