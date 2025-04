Il veut signer un coup historique à l’OM

Alexis Brunet

Encore une fois cette saison, l’OM ne remportera pas de titre. L’année prochaine, cela pourrait être toutefois différent si l’OM va au bout en Ligue 1, en Coupe de France ou bien en Coupe d’Europe en cas de qualification. En tout cas, Ulisses Garcia est bien déterminé à remporter le premier trophée de l’ère McCourt.

Depuis quelques années, la majorité des trophées en France sont remportés par le PSG. Le club de la capitale ne laisse que quelques miettes à ses adversaires et notamment à son rival de toujours, l’OM. En effet, cela fait depuis la saison 2010-2011 que les Marseillais n’ont rien gagné.

L’arrivée de McCourt n’a rien changé

L’OM ne gagne plus rien depuis des années et ce malgré l’arrivée d’un nouvel investisseur. Avec l’arrivée de Frank McCourt en 2016, rien n’a changé, alors même que l’Américain avait débarqué en promettant un Champions Project et en voulant faire de l’ombre au PSG. Ce n’est finalement pas arrivé, mais un joueur aimerait changer cela.

Garcia veut gagner un titre avec l’OM

Ulisses Garcia n’est peut-être pas le joueur le plus connu et important de l’OM, mais le Suisse a de grandes ambitions. Le défenseur a notamment dévoilé lors d’une interview à Sky Sport qu’il rêverait de remporter un titre avec le club phocéen et donc le premier de l’ère McCourt. « La toute première chose, c’est déjà de progresser comme joueur et en tant qu’être humain en apprenant de tout ce qu’il se passe ici, au quotidien. Après, la plus grande des satisfactions, ce serait un jour de gagner un titre avec Marseille… »