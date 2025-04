«C’est la fin», gros changement annoncé en direct pour Mbappé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le Real Madrid est en train de vivre une fin de saison relativement compliquée et vient d’enchaîner les désillusions entre l’élimination de la Ligue des Champions et la défaite en finale de Coupe du Roi, Daniel Riolo a évoqué un changement majeur dimanche soir en direct sur RMC Sport. Selon lui, Kylian Mbappé aura un nouvel entraîneur cet été avec le départ garanti de Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid a perdu gros samedi soir contre le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi (défaite 3-2 après prolongations), dix jours après son élimination contre Arsenal en Ligue des Champions. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ne parviennent pas à hisser leur niveau dans les gros matchs à enjeux. Et pire encore, les joueurs du Real Madrid perdent leurs nerfs beaucoup trop facilement comme ce fut le cas samedi contre le Barça…

« C’est lamentable »

En direct dans l’After Foot sur RMC Sport dimanche soir, Daniel Riolo est notamment revenu la tentative d’agression de la part d’Antonio Rüdiger contre l’arbitre du match : « Le Real Madrid ? J'ai trouvé la soirée passionnante de par le match, le contexte, tout était en train de bouillir. Après la fin, c'est lamentable. Rüdiger, on avait l'impression que c'était une petite frappe absolument minable », estime l’éditorialiste, qui a ensuite indiqué que Kylian Mbappé et ses coéquipiers devaient déjà s’attendre à un changement d’entraîneur cet été au sein du Real Madrid.

« Ancelotti, c’est la fin »

« Cette équipe a besoin de tourner une page. Aussi bien au niveau du coach. Ancelotti, c'est la fin, c'est normal, il a 65 ans, le plus grand nombre de titres, il a tout fait et tout vu. Il faut passer à autre chose. Il y a plein de joueurs qui ont trop gagné, trop vu, trop fait. Le fait qu'il n'y ait plus de milieu de terrain de classe comme Kroos », assure Daniel Riolo. Reste à savoir qui viendrait alors succéder à Ancelotti sur le banc du Real Madrid.