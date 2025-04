Mbappé, la séparation est annoncée

Alexis Brunet

Avec la défaite en finale de la Coupe du Roi, le Real Madrid pourrait prendre dans les prochains mois de grandes décisions. L’avenir de Carlo Ancelotti est notamment très menacé du côté de Madrid. Selon Daniel Riolo, l’Italien ne devrait plus être là la saison prochaine et donc quitter le club de Kylian Mbappé.

Les temps sont durs pour le Real Madrid et les déconvenues se multiplient. Après avoir été éliminée de la Ligue des champions dès les quarts de finale par Arsenal, la Casa Blanca a cette fois perdu la finale de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone, sur le score de trois buts à deux.

Ancelotti plus que jamais sur le départ

Une nouvelle contre-performance qui pourrait sonner le glas de Carlo Ancelotti au Real Madrid. L’Italien est annoncé sur le départ depuis plusieurs jours et, selon Daniel Riolo, il ne devrait plus être l’entraîneur de Kylian Mbappé l’année prochaine à Madrid. « Cette équipe a besoin de tourner une page. Aussi bien au niveau du coach. Ancelotti, c'est la fin, c'est normal, il a 65 ans, le plus grand nombre de titres, il a tout fait et tout vu. Il faut passer à autre chose. Il y a plein de joueurs qui ont trop gagné, trop vu, trop fait », a déclaré le journaliste dans l’After Foot.

Le Brésil pour Ancelotti ?

Toutefois, si Carlo Ancelotti quitte le Real Madrid, il ne devrait pas prendre sa retraite. L’Italien est le grand favori pour prendre les rênes de la sélection brésilienne. Selon certaines sources, l’entraîneur de 65 ans aurait d’ailleurs déjà donné son accord pour ce nouveau challenge.