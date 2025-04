Dembélé : La fin est annoncée, grosse frayeur !

Amadou Diawara

Si ses pépins physiques sont derrière lui aujourd'hui, Ousmane Dembélé revient de très loin. En effet, l'actuel pensionnaire du PSG a enchainé les blessures au début de sa carrière. D'ailleurs, Ousmane Dembélé a dû se faire opérer du biceps fémoral au début de l'année 2020. Et à cette époque, le FC Barcelone craignait qu'il ne puisse plus jamais retrouver ses capacités athlétiques.

Depuis son arrivée au PSG, Ousmane Dembélé n'a pas vraiment souffert sur le plan physique. Et pourtant, l'international français a vécu un véritable calvaire lors de ses premières années en tant que footballeur professionnel.

2020 : Dembélé s'est fait opérer en Finlande

Lors de son passage au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a enchainé les pépins physiques. Au début de l'année 2020, l'actuel numéro 10 du PSG a d'ailleurs dû se faire opérer du biceps fémoral en Finlande. Et à cette époque, le Barça a craint le pire.

Le FC Barcelone a craint le pire

Selon les informations de L'Equipe, Ousmane Dembélé ressentait « constamment » des douleurs et sa vitesse de pointe ne dépassait pas les 28km/h. Ce qui a fait paniquer le FC Barcelone. En effet, plusieurs membres du club catalan ont imaginé qu'il n'était pas possible qu'Ousmane Dembélé retrouve la pleine possession de ses moyens physiques un jour. Mais finalement, l'attaquant de 27 ans a vu le bout du tunnel, faisant actuellement le plus grand bonheur du PSG.