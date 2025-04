PSG : La punition que personne n'a vu venir !

Alexis Brunet

Luis Enrique est un entraîneur avec un gros caractère et il n’hésite pas à le prouver, surtout à son vestiaire. Il y a quelques mois, le coach parisien l’avait démontré en privant Ousmane Dembélé du match contre Arsenal en Ligue des champions. Une sanction que l’on disait due à un retard, mais c’était surtout une punition pour l’attitude qu’avait eue le Français envers l’Espagnol.

En misant sur Luis Enrique à l’été 2023, le PSG savait alors qu’il mettait la main sur un coach expérimenté avec un gros caractère. Si les journalistes ont pu souvent le confirmer en conférence de presse, c’est également le cas du vestiaire parisien et plus précisément d’un homme : Ousmane Dembélé.

L’embrouille Luis Enrique - Dembélé

D’après les informations de L’Équipe, Luis Enrique et Ousmane Dembélé s’étaient quelque peu embrouillés en septembre dernier. Le premier nommé avait reproché certains choix au second face au vestiaire, et le Français n’avait pas apprécié et il avait donc répondu de façon véhémente à son entraîneur. Une réaction que l’attaquant a payé par la suite.

La punition de Luis Enrique

À la suite de cette dispute après le match contre le Stade Rennais (3-1 pour le PSG), le club de la capitale devait affronter Arsenal en Ligue des champions. Un match pour lequel Ousmane Dembélé n’avait pas été convoqué à la surprise générale. Alors que dans un premier temps il avait été affirmé que c’était pour un retard à l’entraînement, L’Équipe nous révèle que c’était en fait pour punir le champion du monde de son attitude dans le vestiaire. C’était alors une façon pour le coach espagnol de marquer le coup et de prouver que personne ne peut se permettre de passer au-dessus des règles.