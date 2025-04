Mbappé : Sa mère va tout balancer ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le Stade Malherbe de Caen vit une saison catastrophique à tous les étages, la mère de Kylian Mbappé va sortir de son silence. Mardi soir, Fayza Lamari sera l'invitée d'Ici Normandie. Elle devrait évoquer l'avenir du club, déjà condamné à la National 1 et en pleine crise sportive.

La crise se poursuit au Stade Malherbe de Caen. Une semaine après avoir appris sa descente en National 1, le club normand s’est lourdement incliné sur la pelouse de Lorient samedi soir (4-0). Après la rencontre, Yann M’Vila a lâché une réponse cinglante sur le niveau de ses coéquipiers.

Le vestiaire explose ?

« On ne va pas se mentir, on est à notre place, a exprimé l'ex-Rennais. On a fait une saison chaotique, une saison de merde. Un club comme Caen qui arrive dernier de Ligue 2, c'est que les joueurs sont des merdes. On n'a pas de détermination. Et quand tu n'as ni le foot, ni la détermination, tu es à ta place, c'est tout. Tu descends en National et tu fermes ta gueule ! » a déclaré le milieu de terrain français.

La mère de Kylian Mbappé est attendue

Alors que la situation sportive et financière du club est alarmante, Fayza Lamari va prendre la parole ce mardi. L’actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen est attendue sur le plateau d’Ici Normandie pour évoquer l’avenir de la formation et son projet pour refaire briller le blason de l’équipe.