Kylian Mbappé, sa rupture a fuité ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant ses sept années passées à Paris, le nom de Kylian Mbappé a été lié à plusieurs femmes dans le cadre de relations amoureuses. En plus d'une ex-Miss France, Mbappé aurait connu une romance avec une influenceuse australienne. Ce serait désormais de l'histoire ancienne d'après la presse anglaise. Explications.

Les rumeurs sur la vie amoureuse de Kylian Mbappé se comptent sur les doigts d'une main depuis son explosion à l'AS Monaco en 2017. Champion du monde, capitaine de l'équipe de France et désormais star du Real Madrid, Mbappé a été lié à quelques femmes dans la presse dont Alicia Aylies, Miss France 2017.

« Si dans le passé, j'ai déjà été amoureux !»

En interview avec Mouloud Achour pour Clique X en décembre 2024, Kylian Mbappé reconnaissait avoir connu l'amour depuis ses débuts professionnels, mais que cela appartenait au passé. « Tu n'es jamais tombé amoureux d'une femme ? Si dans le passé, j'ai déjà été amoureux ! J'espère que je vais l'être encore ! Mais actuellement non, je ne suis pas amoureux d'une femme (sourire) ». Il semblerait que ce soit terminé avec sa dernière compagne : Georgia May Heath.

Kylian Mbappé, c'est terminé avec sa compagne influenceuse ?

The Daily Mail fait état ces dernières heures d'une rupture entre Kylian Mbappé et Georgia May Heath. L'influenceuse de 27 ans avait été aperçue en 2021 à un dîner avec le désormais ex-attaquant du PSG et s'en étaient suivies des escapades en amoureux au Maroc notamment. Leur relation se serait arrêtée depuis d'après le média britannique.