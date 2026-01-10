Transfert de Dembélé : Le PSG lâche une réponse cash !

Axel Cornic

Star de l’équipe qui a décroché la Ligue des Champions la saison dernière, Ousmane Dembélé pourrait bien voir son avenir s’écrire loin du Paris Saint-Germain. Car les dernières indiscrétions au sujet de sa prolongation de contrat ne sont pas vraiment bonnes, avec des négociations qui bloqueraient sur la question du salaire.

Depuis quelques années, le PSG a clairement changé de fusil d’épaule. Terminé les transferts astronomiques et les folies sur le marché des transferts, les Parisiens semblent désormais vouloir miser sur le collectif. Et cette directive semble s’appliquer à tout le monde, même aux éléments les plus importants du club.

« Bien sûr Paris veut revaloriser le salaire de son meilleur buteur, mais... » Plusieurs sources ont en effet annonce que Dembélé réclamerait un très gros salaire pour prolonger son contrat, qui se termine en 2028. Mais pour le moment, le PSG se montrerait inflexible. « Ce qu’on peut dire c’est que bien sûr Paris veut revaloriser le salaire de son meilleur buteur la saison passée donc avec une proposition au-dessus des 20M€ bruts annuels que le joueur de 28 ans gagne actuellement » a expliqué Fabrique Hawkins, sur RMC.