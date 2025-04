«Il nous fatigue», l'OM au bord de l'implosion ?

La rédaction

L'OM est sous pression avant d'affronter Brest après une série de victoires de ses concurrents directs. Ce match crucial pourrait marquer un tournant dans la saison olympienne. Un stage à Rome a été organisé, mais les joueurs devront impérativement s'imposer au Vélodrome pour éviter un désastre mental, et maintenir leurs ambitions européennes. D'après Stephen Brun, les joueurs de l'OM pourraient lâcher Roberto De Zerbi en cas de faux pas.

L’OM affronte Brest ce dimanche soir et joue gros. Après les victoires de tous leurs concurrents directs (Nice, Lyon, Strasbourg), les Olympiens doivent absolument répondre à leur tour en obtenant trois points capitaux face aux Bretons. Pour ce faire, l’OM a organisé une mise au vert de trois jours à Rome, afin de se concentrer à 100% sur les prochaines échéances qui attendent Roberto De Zerbi et ses hommes.

«Il faut gagner au Vélodrome»

Stephen Brun s’est lâché sur ce départ de la délégation de l'OM en Italie, et il explique que les hommes de Roberto De Zerbi doivent absolument gagner sous peine de craquer mentalement et potentiellement lâcher leur entraineur : « Cette décision accentue la pression pour l’OM. Moi, je me mets dans la peau des joueurs : je passe trois jours à Rome, je rentre à Marseille et je ne peux toujours pas rentrer chez moi… Bon, il faut gagner au Vélodrome ! Parce qu’à un moment, les mecs vont nous dire : "Il nous fatigue, tonton".»

«Brest arrive en claquettes-chaussettes»

«Surtout que tu joues Brest, qui arrive à Marseille en claquettes-chaussettes, et la fin de saison, c’est que du bonus. C’est un match piégeux, car Brest n’est pas une équipe minable. Maintenant, comment s’est déroulé le stage ? Est-ce qu’ils ont récupéré les garçons qui étaient un peu à côté du groupe en termes d’envie ? Le Vélodrome, à ce stade de la saison, ne devrait pas faire de cadeaux aux joueurs si Brest ouvre le score. Je suis très curieux de voir le bilan de ce stage à Rome», continue Stephen Brun sur les ondes de RMC Sport.