OM : Un malaise est annoncé en direct !

La rédaction

Après un bon début de saison, Jonathan Rowe a connu une longue période de disette à l’OM. Interrogé sur son cas, Florent Germain a évoqué un manque d’investissement de l’Anglais. De retour en forme, Rowe espère désormais confirmer face à Brest, et aider l’OM dans la course à la Ligue des champions.

Auteur d’un bon début de saison avec l’OM avec 2 buts et 2 passes décisives en 10 matchs, Jonathan Rowe a été la première victime du changement de système par Roberto De Zerbi. Il a ensuite connu une grosse période de disette, ne jouant que très peu, sans être décisif pendant presque six mois avant son but le week-end dernier face à Montpellier.

«Il n’a pas toujours fait les efforts nécessaires»

Interrogé dans L’After Foot sur la situation de Jonathan Rowe à l’OM, Florent Germain a révélé un investissement insuffisant de l’Anglais, justifiant son manque de temps de jeu :

«Peut-être qu’il aurait mérité plus de temps de jeu, mais au final, plus on cherche à comprendre pourquoi il a eu ce creux en milieu de saison, plus on a les mêmes retours : à savoir que c’est principalement de sa faute, dans le sens où il n’a pas toujours fait les efforts nécessaires.»

Une bonne dynamique ?

Dans le groupe pour la réception de Brest, Jonathan Rowe pourrait continuer sur sa bonne lancée et aider l’OM à remonter sur la deuxième marche du podium. Réponse ce dimanche soir…