Mbappé : «C’était acté», le transfert qui aurait tout changé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Révélé sous les couleurs de l’AS Monaco, dont il a rejoint le centre de formation en 2013, la carrière de Kylian Mbappé aurait pu prendre une autre tournure. En effet, Fayza Lamari, mère de l’attaquant du Real Madrid, a rappelé que dans un premier temps, c’est le Stade Malherbe de Caen que son fils aurait dû rejoindre.

Pour la première fois depuis le rachat du club l’été dernier, Fayza Lamari s’est exprimée sur le Stade Malherbe de Caen ce mardi auprès d’Ici Normandie. La mère de Kylian Mbappé est revenue sur les difficultés rencontrées cette saison, alors que le club, dont il est propriétaire depuis l'été dernier, est d’ores et déjà assuré d’être relégué en National.

« C'était acté avant que Monsieur Gravelaine et Monsieur Fortin disent non »

Si elle a pensé à partir après avoir été la cible de banderoles hostiles des supporters, Fayza Lamari a assuré qu’elle et son fils n’ont pas l’intention de lâcher le club malgré la relégation en National. La mère de l’attaquant de Kylian Mbappé a également rappelé qu'il avait failli intégrer le centre de formation du SM Caen en 2013.

« Je savais que mon gamin serait bien éduqué au Stade Malherbe »

« Complètement. C'était acté avant que Monsieur Gravelaine et Monsieur Fortin disent non, mais on l'avait choisi. Ce que j'ai aimé dans ce club, justement à ce moment-là, c'était ce club familial, un club où vous allez en famille, un club où il y a des valeurs. Je savais que mon gamin serait bien éduqué au Stade Malherbe », a déclaré Fayza Lamari.