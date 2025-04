Transferts : Un pote de Mbappé répond cash au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Cette saison, le Real Madrid s’est rendu compte de ses problèmes dans le secteur défensif. Le club madrilène souhaiterait recruter un nouveau défenseur, et aurait ainsi jeté son dévolu sur William Saliba. Le joueur d’Arsenal serait toutefois focalisé sur la fin de saison et ne voudrait donc pas penser tout de suite à son avenir.

Le Real Madrid se dirige vers une saison blanche. Éliminé de la Ligue des champions et battu par le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi, le club madrilène voit également la Liga lui échapper. Les dirigeants merengue ont d’ailleurs pris conscience des lacunes défensives dans l’effectif actuel, et souhaiteraient corriger le tir dès cet été.

Le Real Madrid cible William Saliba...

Outre l’arrivée de Trent Alexander-Arnold, qui semble d’ores et déjà actée, le Real Madrid aimerait recruter un défenseur central. Et dans cette optique, Florentino Pérez aurait jeté son dévolu sur William Saliba. Le joueur d’Arsenal, né à Bondy comme Kylian Mbappé, serait estimé à 120M€. Mais pour le moment, son regard ne serait pas tourné vers le mercato.

... qui ne veut pas encore penser à son avenir !

D’après les informations de MARCA, William Saliba serait conscient de l’intérêt porté par le Real Madrid. Cela n’aurait pas non plus échappé à Arsenal. Mais pour le moment, l’international français resterait focalisé sur la fin de saison et le choc de ce mardi soir face au PSG. Il ne souhaiterait pas penser à son avenir tout de suite. Le Real Madrid sait donc à quoi s’en tenir pour l’instant.