Nouvel entraîneur pour Mbappé, le PSG peut perdre gros !

Alors que Carlo Ancelotti pourrait quitter le Real Madrid avant même la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis, Santiago Solari est cité pour assurer l'intérim cet été. Un changement qui pourrait impacter le PSG, engagé dans une bataille pour le jeune prodige Franco Mastantuono, également convoité par le club madrilène.

Un vent de changement va souffler sur le Real Madrid avec le départ de Carlo Ancelotti, pressenti selon plusieurs sources pour prendre les rênes de la sélection brésilienne, et ce avant la Coupe du monde des clubs aux Etats Unis cet été. Pour assurer la transition avec le futur entraîneur de Kylian Mbappé, qui pourrait se nommer Xabi Alonso, un intérimaire est évoqué par la presse espagnole, citant le nom de Santiago Solari, qui avait déjà pris les rênes du Real Madrid le temps de quelques mois en 2018.

Dans le viseur du PSG, Franco Mastantuono également convoité par le Real Madrid

Un choix qui pourrait chambouler les plans du PSG. AS révèle ce mardi que l’entraîneur argentin souhaiterait pouvoir miser sur Franco Mastantuono pour la Coupe du monde des clubs, le milieu offensif de 17 ans étant également sur les tablettes du Real Madrid.

Négociations en cours

De son côté, le PSG aurait érigé la pépite de River Plate comme priorité et négocierait d’ores et déjà avec les dirigeants argentins selon les informations de TyC Sports. Le dossier pourrait donc évoluer avant le mois de juin et le Mondial des Clubs, compétition à laquelle participera également le club formateur de Franco Mastantuono.