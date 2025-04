Pogba avec Messi : La clause qui va tout changer ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il s'entraîne actuellement à Miami en attendant de trouver un club, Paul Pogba a notamment été annoncé dans le viseur de l’Inter Miami de Lionel Messi. Toutefois, le club nord-américain n’aurait pas le droit de discuter avec l’international français, puisqu’une autre formation de MLS, D.C. United, détiendrait ses droits de découverte.

Libre depuis son départ de la Juventus en décembre dernier, Paul Pogba va très bientôt faire son retour. Reste à savoir où, mais son prochain club pourrait être en MLS. D’après les informations du Washington Post, D.C. United serait très intéressé et en contact avec l’international français (91 sélections) depuis plusieurs mois.

D.C. United en discussion avec Pogba

Des pourparlers contractuels auraient déjà eu lieu et Jason Levien, directeur général du club nord-américain, aurait eu plusieurs conservations avec les agents de Paul Pogba et ferait tout son possible pour réussir à s’attacher les services du milieu de terrain âgé de 32 ans.

D.C. United a les droits de découverte de Pogba

Le Washington Post ajoute que D.C. United détiendrait les droits de découverte de Paul Pogba, ce qui donne la priorité à un club de MLS de signer un joueur et empêche les autres de négocier avec lui. Si l’Inter Miami avait été évoqué comme une possibilité, le club de Lionel Messi ne serait, pour le moment, pas en mesure de discuter avec le Français.