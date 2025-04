Transfert au PSG : Il balance sur sa signature !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il vient d’être sacré champion d’Angleterre, Ibrahima Konaté pourrait quitter Liverpool lors du prochain mercato estival. Le PSG ferait partie des clubs intéressés par l’international français, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat avec les Reds, jusqu’en juin 2026, mais le défenseur de 25 ans n’a pas écarté la possibilité de prolonger.

Dimanche, Liverpool a remporté la Premier League pour la 20e fois de son histoire, en s’imposant lors de la réception de Tottenham (5-1). Un sacre que les Reds attendaient depuis 2020 et qui a vu Ibrahima Konaté devenir le premier Français vainqueur du championnat d’Angleterre sous les couleurs du club anglais.

« Un nouveau contrat ? C'est une conversation avec le club et nous verrons »

Après les festivités, Ibrahima Konaté a notamment évoqué son avenir à Liverpool. Arrivé à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig, l’international français (21 sélections) n’a plus qu’un an de contrat et sera libre en juillet 2026. « Un nouveau contrat ? C'est une conversation avec le club et nous verrons », a-t-il répondu.

« Entendre de grands clubs comme ça s’intéresser à moi, c’est très flatteur »

Ces derniers mois, Ibrahima Konaté avait été annoncé dans le viseur du Real Madrid, mais également du PSG, comme indiqué par Le Parisien. Des intérêts auxquels il avait répondu dans un entretien accordé à Téléfoot en février dernier : « C’est clair qu’entendre de grands clubs comme ça s’intéresser à moi, c’est très flatteur. Maintenant, je me focalise sur cette saison pour tout rafler et prendre le maximum de titres. Pour ma situation contractuelle, je laisse mes agents s’en occuper. »