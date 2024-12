Mercato : Messi plutôt que l'OM, le montage qui peut convaincre Pogba

Arnaud De Kanel

Alors qu'il pourra rejouer au mois de mars, Paul Pogba se cherche un nouveau club. Ces derniers temps, le champion du monde est annoncé avec insistance à l'OM qui pourrait bien sauter sur l'occasion. Mais la concurrence est forte dans ce dossier et le club de Lionel Messi, à savoir l'Inter Miami, aurait des arguments à faire valoir pour convaincre Pogba.

Après une période difficile marquée par une longue suspension, Paul Pogba s’apprête à retrouver les terrains dès le mois de mars. Initialement sanctionné pour quatre ans, le champion du monde 2018 a vu sa peine réduite à 18 mois, une décision qui relance aussitôt les spéculations autour de son avenir. Désormais libre de tout engagement, l’ancien Mancunien pourrait rebondir en Ligue 1, où l’Olympique de Marseille surveillerait sa situation, ou tenter une nouvelle expérience outre-Atlantique en Major League Soccer (MLS).

Pogba à Miami ?

Ce samedi, Abdellah Boulma a indiqué que certains clubs de MLS seraient attentifs à la situation de Paul Pogba. Un challenge qui pourrait séduire le Français, très attaché aux Etats-Unis et plus particulièrement à Miami. Et ça tombe bien, la ville floridienne possède un club, à savoir l'Inter Miami, dans lequel évolue Lionel Messi.

«Miami peut faire des montages financiers bien plus intéressantes que Marseille»

La franchise nord-américaine pourrait rapidement griller l'OM dans le dossier Paul Pogba si l'on en croit Loïc Tanzi. « Pogba peut aller en MLS, à Miami par exemple. Miami peut faire des montages financiers bien plus intéressantes que Marseille », a déclaré le journaliste sur le plateau de L'Equipe de Greg. Le facteur financier pourrait bien faire la différence pour Pogba qui arrive en fin de carrière et qui doit anticiper la suite. Dans l'immédiat, l'OM ne semble pas en mesure de pouvoir rivaliser avec l'Inter Miami financièrement. Reste à voir si Pogba privilégiera le sportif ou le financier.