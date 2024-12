Pogba - OM : Le coup de tonnerre que personne n'a vu venir !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille n'a cessé de se renforcer pendant le mercato estival en accueillant pas moins de douze recrues. Depuis l'annonce de la réduction de la suspension de Paul Pogba, il est question dans la presse d'une potentielle venue du champion du monde à l'OM en cours de saison. Cependant, le feuilleton Pogba pourrait finalement connaître son épilogue l'été prochain seulement.

Paul Pogba voit enfin le bout du tunnel. Sa suspension pour dopage prendra fin en mars 2025, l'occasion pour le champion du monde tricolore de retrouver les terrains. Encore faudrait-il qu'il trouve chaussure à son pied en amont. Car en effet, depuis le 30 novembre dernier, Pogba n'est plus contractuellement lié à la Juventus grâce à un accord commun trouvé pour la rupture de son contrat.

Le retour de Pogba cet hiver en grand danger ?

L'OM est annoncé comme étant une destination probable pour Paul Pogba qui connaîtrait dans ce cas de figure la première expérience de sa carrière professionnelle dans un club français. Cependant, il se pourrait que l'hiver soit finalement calme pour Pogba d'après The Athletic. Certes, le principal intéressé aimerait signer dans un nouveau club pendant le mercato hivernal, mais il n'y aurait aucune garantie à l'instant T.

Le feuilleton Pogba éventuellement reporté à l'été 2025 ?

Paul Pogba aimerait revenir à 100% de ses moyens physiques. Une décision devrait être prise rapidement d'après The Athletic sur le fait qu'il rejoigne un club cet hiver ou cet été lorsqu'il bénéficierait alors d'un marché plus important à un an de la Coupe du monde, lui qui a publiquement affiché son objectif de revenir en équipe de France.