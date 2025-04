Frank Leboeuf : C'est terminé pour son couple, elle dévoile sa nouvelle aventure

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelle est la vie des danseurs de "Danse avec les stars" une fois qu’ils ont été éliminés ? Associée à l’ancien footballeur Frank Leboeuf dans cette 14e saison du programme de TF1, Candice Pascal est revenue sur ses nouvelles occupations dans l’émission diffusée chaque vendredi soir, à laquelle participe également Adil Rami.

Cette année, plusieurs personnalités du monde du sport ont pris part à la 14e saison de "Danse avec les stars" sur TF1, avec plus ou moins de réussite. Si Adil Rami et Florent Manaudou sont encore en lice pour la victoire finale, ce n’est pas le cas du journaliste Nelson Monfort ou du champion du monde 1998 Frank Leboeuf. Ce dernier a quitté l’aventure lors du cinquième prime, mais sa partenaire de danse participe toujours à l’émission.

« L’aventure n’est pas du tout la même »

Associée à Frank Leboeuf dans "Danse avec les stars", Candice Pascal est revenue sur ses nouvelles missions dans l’émission depuis l’élimination de son couple. « L’aventure n’est pas du tout la même, confie-t-elle dans Le Parisien. On prend une plus grande part dans les danses d’ouverture ou de groupe, et il arrive que nous aidions les couples encore en compétition. Cela se fait au cas par cas et selon les personnes ».

« On abandonne le chorégraphe au profit du danseur »

« Nous travaillons sur l’ensemble de la saison, ce sont nos missions qui changent, complète icolas Archambault, qui dansait avec Sophie Davant. On abandonne le chorégraphe au profit du danseur ». Ce vendredi soir, un autre candidat prendra la porte lors des quarts de finale de l’émission.