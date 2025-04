Mbappé : La guerre totale à 55M€

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fera bientôt un an que Kylian Mbappé a quitté le PSG. Cependant, les 55M€ d’impayés n’ont toujours pas été réglés par le club de la capitale, forçant l’équipe d’avocats du joueur à passer à l’action, de manière frontale, par le biais d’une conférence de presse jeudi. Une communication qui a fait réagir le Paris Saint-Germain, par l’intermédiaire d’un porte-parole.

Kylian Mbappé n’a pas fait ses adieux au PSG dans un climat idyllique. Certes, il a été célébré par les ultras lors de sa dernière au Parc des princes face au Toulouse FC le 12 mai 2024 (1-3). Néanmoins, en coulisses, le torchon brûlait depuis un moment déjà entre le joueur et les hauts dirigeants du PSG. Un an plus tôt et sa décision de ne pas activer la clause présente dans son bail pour le rallonger d’une saison jusqu’en juin 2025, le président Nasser Al-Khelaïfi l’avait menacé d’un transfert en cas de non-prolongation.

Saisie temporaire des comptes bancaires du PSG et cas de harcèlement, le clan Mbappé bouge ses pions

Après l’annonce de son départ en février 2024, son temps de jeu a été réduit et le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas lui verser les 18,75M€ des salaires d’avril, de mai et de juin, sans oublier les 36,66M€ de primes. Un litige à 55M€ oppose les deux parties depuis, qui a été remis au goût par la conférence de presse très offensive de quatre avocats défendant les intérêts de Kylian Mbappé : Delphine Verheyden, Frédérique Casserau, Thomas Clay et Pierre-Olivier Sur. Une saison conservatoire des comptes en banque du PSG a été effectuée. Mais ce n’est pas tout. Une série d’actions pénales est enclenchée pour dénoncer le harcèlement moral et la dénigrement de l’image de Mbappé ainsi que celle de son entourage.

Nouvelle passe d’armes entre l’avocate de Mbappé et le PSG !

Un discours qui n’a pas fait trembler le Paris Saint-Germain au vu des propos tenus et relayés par Le Parisien d’un porte-parole du club. « Toutes les procédures annoncées par les avocats de Kylian Mbappé ne font que retarder la résolution du litige par le conseil de prud’hommes. Une juridiction devant laquelle le PSG est prêt à exposer l’ensemble des faits, preuves et témoignages prouvant l’existence d’un accord ou mieux par la voie de la transaction que le PSG appelle de ses vœux depuis plus d’un an ». Ce à quoi Me Delphine Verheyden a répondu par la suivante : « Une musique récurrente du club qui assure que si accord il y avait eu, cela fait longtemps qu’il aurait été signé et que le club l’aurait mis en avant. Or, il ne l’a pas fait ». Le feuilleton continue…