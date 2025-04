Mbappé déjà rejoint par un joueur du PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a quitté le PSG avant que Désiré Doué ne puisse y déposer ses valises à la dernière intersaison. De par sa performance et son but inscrit en quart de finale aller de Ligue des champions mercredi soir face à Aston Villa (3-1), Doué est le deuxième plus jeune joueur français à marquer à ce stade de la compétition… derrière Mbappé.

Pour son retour au Parc des princes après son passage sur le banc de touche entre 2016 et 2018, Unai Emery n’est pas venu avec les intentions les plus offensives qu’on lui connaît. L’entraîneur d’Aston Villa a souhaité bétonner et exploiter les contres, ce qui a amené l’ouverture du score de Morgan Rodgers malgré la domination XXL du PSG.

Désiré Doué, le deuxième plus jeune joueur français à marquer en 1/4 de finale de C1

Contre le court du jeu, Aston Villa ouvrait le score, mais n’a pas conservé son avantage bien longtemps puisque seulement 3 minutes plus tard, soit la 39ème minute de jeu, le Paris Saint-Germain a égalisé par le biais de Désiré Doué. Titularisé par Luis Enrique au détriment de Bradley Barcola, Doué a, à 19 ans et 310 jours, inscrit son premier but en quart de finale de Ligue des champions.

Doué mieux que Dembélé, mais trop juste pour Mbappé

Ce qui fait de lui le 2ème plus jeune joueur français de l’histoire à marquer à ce stade de la compétition. Une prouesse qui lui permet de faire mieux qu’Ousmane Dembélé et ses 19 printemps et 332 jours. Seul Kylian Mbappé est parvenu à être plus précoce que Désiré Doué en marquant pendant sa 18ème année et 113 jours avec l’AS Monaco contre le Borussia Dortmund en 2017.