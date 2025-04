Dembélé - PSG : Luis Enrique s'énèrve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En feu depuis le début de l'année, Ousmane Dembélé semble connaître un léger coup de mou, et cela se ressent dans son comportement. Apparu frustré après la défaite contre Aston Villa, le numéro 10 du PSG n'affichait pas non plus un grand sourire au moment de son remplacement contre Nantes mardi soir. Mais Luis Enrique s'agace des questions à ce sujet.

Luis Enrique s'agace d'une question sur Dembélé

« Je ne sais pas. Parfois, vous vous faites des films, il faudrait demander à Ousmane. Chacun gère ses émotions comme il peut, comme il sait ou comme il veut. Je crois que mon objectif d'entraîneur est que les joueurs arrivent dans le meilleur état. Je n’ai pas réussi avec tous car ce n’est pas possible. A partir de cela, on essaye de gérer les matchs en fonction de ce qui se passe. L’essentiel maintenant est de tous arriver avec beaucoup d'espoir et avec le meilleur état d’esprit, guidé par les mois passés et le mois de compétition restant. Si un joueur se frustre plus ou moins pendant un match, je ne donne à cela aucune importance », a-t-il confié mardi soir en conférence de presse. D'ailleurs, avant le déplacement à Nantes, Luis Enrique répondait déjà à une question sur la colère d'Ousmane Dembélé après la défaite sur la pelouse d'Aston Villa.

«Je ne donne à cela aucune importance»

« Je crois que le match d'Aston Villa a eu des composantes variées. Il y a eu beaucoup d'excitation. On contrôlait au début. Ensuite, il y a eu un moment où nous avons perdu le contrôle, on a été presque dans une situation de match nul sur la double confrontation. Cela a déçu Ousmane, parce que c'est l'un des joueurs qui a la plus grande capacité à gérer ces moments. Il voulait transmettre à ses coéquipiers ce besoin de s'améliorer. Mais je crois qu'en fin de compte, il est important que les joueurs sachent que notre objectif est de donner 100%. Ousmane a répondu avec son émotion du moment, mais je crois que nous méritions de nous qualifier », confiait l'entraîneur du PSG lundi.