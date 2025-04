Du jamais vu, le PSG va dégoûter l’OM ?

Pierrick Levallet

Le PSG est en train de pondre une saison historique en Ligue 1. Déjà sacré champion de France, le club de la capitale pourrait terminer l’exercice 2024-2025 en étant invaincu. Mais les hommes de Luis Enrique pourraient également signer le plus gros écart jamais vu en Ligue 1 entre le 1er et le 2e du championnat.

Cette saison s’annonce historique pour le PSG. Sacré champion de France il y a quelques jours, le club de la capitale pourrait bien terminer l’exercice 2024-2025 sans la moindre défaite. C’est en tout cas l’objectif fixé par Luis Enrique pour garder ses troupes motivées. Les Rouge-et-Bleu pourraient d’ailleurs faire tomber d’autres records.

L'OM totalement largué par le PSG ?

Comme le rapporte RMC Sport, le PSG pourrait notamment signer le plus gros écart jamais vu en Ligue 1 entre le 1er et le 2e depuis la saison 2015-2016. À l’époque, l’équipe dirigée par Laurent Blanc avait fini avec 31 points d’avance sur l’OL, quand le championnat se jouait à 20 clubs. Cette saison, le PSG comporte 23 unités d’avance sur son dauphin l’OM. Et l’écart pourrait encore se creuser si les Rouge-et-Bleu font un sans-faute et que le club phocéen fait un faux pas.

Luis Enrique vise d'autres records en Ligue 1

D’autres records sont également susceptibles de tomber. Le PSG pourrait battre celui de victoires sur une saison à 18 clubs (25 de l’ASSE en 1969-1970, contre 24 pour Paris actuellement). Celui de la plus longue période d’invincibilité en championnat, établi par le PSG entre les saisons 2014-2015 et 2015-2016 (36), pourrait également être battu. À suivre...