Ça tourne mal pour l’OM : Le plan fatal est révélé !

En difficulté depuis le début de la saison, le FC Nantes a réussi à décrocher une victoire très importante et inespérée dans sa course au maintien. Les Canaris ont vaincu l'OM au Vélodrome dimanche (2-0) et s'il est vrai que l'expulsion de deux joueurs marseillais n'a pas félicité les choses pour les Olympiens, Ahmed Kantari, l'entraîneur de Nantes, avait un plan.

Face à l'OM à domicile, le FC Nantes se voyait déjà décrocher une nouvelle défaite et ne pas se sortir de la dernière place. Mais les Canaris ont réussi à aller chercher les 3 points très importants. Ahmed Kantari, l'entraîneur du club, souligne que le plan a été respecté.

L'OM tombe, le FC Nantes avait un plan Pour ce premier match de l'année 2026, l'OM a raté une occasion de rester au contact des leaders du classement de Ligue 1. Le club de la cité phocéenne compte désormais 8 points de retard sur Lens. « On savait que Marseille est très fort dans la possession, surtout dans le cœur du jeu. L’idée était de leur enlever ce confort, de fermer les espaces à l’intérieur pour les forcer à jouer sur les côtés. Si on les laissait combiner dans l’axe, on se mettait en difficulté. Les joueurs ont parfaitement appliqué le plan » a déclare Ahmed Kantari, entraîneur des Canaris, en conférence de presse, comme rapporté par Le Phocéen.