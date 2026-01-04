Mbappé remplacé : Le coup historique au Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Privé de Kylian Mbappé, le Real Madrid s’est tout de même largement imposé lors de la réception du Betis Séville (5-1) ce dimanche. En l’absence du Français, c’est Gonzalo Garcia qui était titulaire à la pointe de l’attaque madrilène. L’Espagnol a marqué son premier but en Liga et s’est même offert un triplé, du jamais-vu depuis Ruud van Nistelrooy.

Touché au genou et absent pour les trois prochaines semaines, Kylian Mbappé n’a pas participé à la réception du Betis Séville ce dimanche. Cela n’a pas empêché le Real Madrid de s’imposer sans trop difficultés face aux Verdiblancos (5-1), porté par son buteur Gonzalo Garcia.

Garcia s’offre un triplé en l’absence de Mbappé En l’absence de Kylian Mbappé et alors qu’Endrick a été prêté à l’OL, c’est l’attaquant âgé de 21 ans qui était titulaire à la pointe de l’attaque madrilène. Une réussite pour le Real Madrid, Gonzalo Garcia ayant ouvert le score dès la 20e minute de jeu, le tout premier but de sa carrière en Liga.