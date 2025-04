55M€ - PSG : Le clan Mbappé annonce sa contre-attaque !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, l'histoire n'est pas totalement terminée. En effet, un litige a actuellement lieu et ce depuis quelques mois entre les deux camps. Alors que le désormais joueur du Real Madrid réclame 55M€, le club de la capitale refuse de payer. C'en est visiblement trop pour le clan Mbappé, qui va visiblement réagir.

Un conflit à 55M€ est en cours entre le PSG et Kylian Mbappé. En effet, le club de la capitale pensait avoir un accord oral avec le Français pour s'y retrouver financièrement avec son départ libre. Mais voilà que le désormais joueur du Real Madrid n'a pas la même version. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Mbappé réclame 55M€ pour des salaires et primes impayés.

« Mbappé n'est toujours pas payé des 55 millions d'euros »

Le fait que le PSG n'entend pas régler cette somme à Kylian Mbappé. On commence donc à s'agacer dans l'entourage du Madrilène. Et ce jeudi, en conférence de presse, Delphine Verheyden, avocate de Mbappé, a lancé officiellement la contre-attaque. « Nous avons choisi de rester très discrets. Mais au fil des mois, le dossier est devenu complexe. Et au fil des mois, Kylian Mbappé n'est toujours pas payé des 55 millions d'euros qui manquaient au moment de son départ », a-t-elle d'abord indiqué.

« Une décision a été prise et consiste à passer à l'attaque »

Delphine Verheyden a ensuite annoncé, rapportée par RMC : « Une décision a été prise et consiste à passer à l'attaque. Cela veut dire de constituer une équipe de spécialistes en droit du travail, en procédure civile et en arbitrage et en droit pénal ».