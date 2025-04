«Pars si t’as envie», feu vert pour le transfert de Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avant son départ libre du PSG pour le Real Madrid à l'été 2024, Kylian Mbappé a fait l'objet de nombreuses spéculations chaque année lorsqu'il évoluait encore au Parc des Princes. Daniel Riolo s'est lâché à ce sujet mercredi soir sur RMC, affirmant que le PSG aurait dû lui accorder un bon de sortie bien avant qu'il ne décide de partir en fin de contrat.

Joueur majeur du PSG entre 2017 et 2024, Kylian Mbappé faisait parler de lui à chaque période de mercato estival où il était annoncé sur le départ en direction du Real Madrid. Il faut dire que l'attaquant français n'avait jamais caché son rêve de vêtir un jour la tunique du club merengue, ce qu'il a donc fini par faire l'été dernier en refusant de prolonger son contrat avec le PSG pour débarquer libre dans la capitale espagnole. Et selon Daniel Riolo, les dirigeants parisiens ont fait une grosse erreur en ayant refusé de vendre Mbappé, notamment à l'été 2021.

« Il avait envie de partir »

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport mercredi soir après l'élimination du Real Madrid contre Arsenal en Ligue des Champions, Riolo est revenu sur les dernières années de Kylian Mbappé au PSG, et notamment ses envies de départ que Nasser Al-Khelaïfi avait refusé d'entendre : « Il devait partir, et il en avait envie. Je n'ai jamais cru qu'un joueur qui part ça fout en l'air une équipe, si tu reconstruis un collectif. Les buts qu'il marquait sont marqués par d'autres, et notamment par l'explosion de Dembélé », estime l'éditorialiste.

« Si t'as envie de partir pars »

De son côté, à la place des dirigeants du PSG, Daniel Riolo affirme qu'il n'aurait pas hésité une seule seconde à vendre Kylian Mbappé pour bâtir l'avenir avec un nouvel effectif comme le fait cette saison Luis Enrique : « Déjà en 2021, quand il dit qu'il veut partir je disais : "Pars, si t'as envie de partir pars". La plus grande erreur c'est de retenir de force quelqu'un. Jamais de la vie », insiste Riolo.