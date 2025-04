Scandale en Espagne : Le soutien inattendu pour Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche dernier sur la pelouse du Deportivo Alavés, Kylian Mbappé a été exclu après une vilaine semelle sur Antonio Blanco. Pressenti pour être suspendu que pendant un match, l’attaquant français a déclenché une polémique en Espagne. Néanmoins, l’entraîneur de Getafe José Bordalas a tempéré la gravité de la faute du numéro 9 ce mercredi.

Ce mercredi soir, Kylian Mbappé et le Real Madrid reprennent du service avec un rendez-vous crucial face à Arsenal en Ligue des Champions. Dimanche, les Merengue ne se sont pas forcément rassurés avec une courte victoire face à Alavés. L’attaquant français lui, a été exclu durant la première période en raison d’une grosse semelle infligée à Antonio Blanco.

« Kylian n'est pas un garçon violent »

Une action qui a déclenché une polémique en Espagne. Alors que Kylian Mbappé ne devrait manquer qu’une rencontre, certains estiment que le Français aurait dû écoper de plusieurs matchs de suspension. « Je ne lui ai pas parlé. D'abord, Kylian n'est pas un garçon violent et il s'est excusé. Il est conscient de l'erreur qu'il a commise. C'est probablement un carton rouge, c'est clair et il en a payé les conséquences. Les nombreuses petites fautes qu'il a subies l'ont poussé à réagir de cette manière, qui n'est pas la bonne. Je ne le justifie pas, je pense simplement que c'est ce qu'il a vécu », tentait d’apaiser Davide Ancelotti après la rencontre.

« Cela paraît beaucoup plus grave et spectaculaire que ça ne l'est en réalité »

Ce mercredi, c’est l’entraîneur de Getafe José Bordalas qui s’est exprimé sur la question : « Je n'ai pas l'habitude de donner mon avis sur cet aspect et encore moins sur un joueur qui n'est pas le nôtre. J'ai vu le match, le tacle est disproportionné et l'intentionnalité est souvent ce qui compte. C'est un sport de contact qui se joue à grande vitesse et à grande cadence. Parfois, parce que sur les photos, quand l'image est arrêtée, cela paraît beaucoup plus grave et spectaculaire que ça ne l'est en réalité. Je ne vais pas donner mon avis sur la question de savoir si sa sanction est trop ou trop peu », a confié ce dernier en conférence de presse.