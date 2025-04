Le clan Mbappé le recadre pour une improbable raison !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé a également de nombreux détracteurs. C'est notamment le cas sur les réseaux sociaux, où on retrouve certains comptent qui nuisent à l'image de l'attaquant du Real Madrid. Mais voilà que ça n'échapperait pas au clan Mbappé, de quoi même valoir certaines remontrances en privé.

Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé est la cible de nombreuses moqueries. La plus célèbre d'entre elles est bien évidemment le compte sur X "Has Mbappé scored a free-kick ?" (Mbappé a-t-il marqué un coup-franc ?). Des attaques qui n'échappent visiblement pas au clan Mbappé et certains en ont faire l'amère expérience...

La blague sur Mbappé qui tourne mal

En effet, à la suite d'une vidéo posté sur X, un utilisateur du réseau social s'est ainsi fait recadre par le clan Mbappé. Pour France Football, il explique comment tout cela est arrivé : « L'année dernière, j'ai fait une "fake comp" (compilation bidon) de Mbappé pour rire ».

« Ça nuit à la réputation du joueur »

« J'ai mis une musique drôle et rassemblé toutes ses mauvaises actions d'un match. La compilation a récolté 15 000 likes en une heure. Forcément, ça nuit à la réputation du joueur », a-t-il poursuivi à propos de cette vidéo qui n'a visiblement pas plu au clan Mbappé.