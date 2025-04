Mbappé : Le scandale annoncé à l'étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un vilain geste et expulsé face au Deportivo Alavés dimanche dernier, Kylian Mbappé n’a finalement écopé que d’un match de suspension d’après la presse locale. Alors que certains observateurs réclamaient au moins trois matchs de suspension pour son geste dangereux, certains médias catalans ont dénoncé un scandale avec l’attaquant français du Real Madrid.

Le Real Madrid est de retour aux affaires. Giflés par Arsenal la semaine dernière (3-0), les partenaires de Kylian Mbappé doivent désormais inverser la tendance ce mercredi soir lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions au Santiago Bernabeu. L’attaquant français lui, a vécu une semaine compliquée. Car en plus du désastre subi à Londres mardi dernier, Kylian Mbappé a été expulsé ce week-end en championnat.

La presse catalane crie au scandale après la suspension de Mbappé

Alors que le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du Deportivo Alavés dimanche, le numéro 9 a infligé une grosse semelle sur Antonio Blanco, et a été directement expulsé avant la mi-temps. Un geste dangereux, et qui laissait présager une lourde suspension pour la star de 26 ans. Mais finalement, Kylian Mbappé ne devrait manquer qu’un match à en croire la presse locale. Une sanction allégée, et qui ne passe pas du tout du côté de la presse catalane. « Mbappé a déjà été sanctionné pour son tacle sauvage. Le Français ne manquera que le match contre l’Athletic Club après son tacle violent sur Antonio Blanco lors du match contre Alavés. Une sanction très mineure compte tenu de la gravité du geste de Mbappé, qui est expliquée dans le rapport rédigé par Soto Grado après le match », écrit notamment SPORT.

« Le scandale est confirmé »

« Le scandale est confirmé : Mbappé est suspendu pour un seul match ! Les trois membres de l’instance disciplinaire ont notamment basé leur avis sur le rapport de l’arbitre Soto Grado, qui indiquait que l’attaquant français avait été expulsé pour avoir plongé avec son pied au niveau du tibia d’un adversaire, alors qu’il se battait pour le ballon, en utilisant une force excessive », écrit de son côté Mundo Deportivo...