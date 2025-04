Transfert au PSG : Le retour de l'enfant du pays a fuité ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Attentif à plusieurs profils en vue du prochain mercato estival, le PSG apprécierait fortement Ibrahima Konaté, en fin de contrat en juin 2026 à Liverpool. Si l’international Français n’est pas insensible à l’intérêt parisien, les Reds espèrent pouvoir le prolonger prochainement. Cependant, le club anglais pourrait également envisager de le vendre en cas de belle offre. Explications.

Le mercato estival du PSG pourrait être marqué par deux grosses signatures. En effet, le club de la capitale apprécierait les profils de Maghnes Akliouche (AS Monaco) et d’Ibrahima Konaté (Liverpool). Ayant grandi à Paris, le défenseur central de 25 ans verrait d’un bon œil une arrivée chez les Rouge et Bleu.

L’intérêt du PSG pour Ibrahima Konaté confirmé

Ce vendredi, TeamTalk a apporté plusieurs révélations sur ce gros dossier. Tout d’abord, le média anglais a confirmé un fort intérêt du PSG à l’égard d’Ibrahima Konaté. Cependant, conscient de la menace que représente le club parisien, Liverpool souhaite prochainement prolonger son défenseur central, dans l’optique de conserver ses meilleurs éléments cet été, comme Mohamed Salah, ou encore Virgil Van Djik.

Liverpool pourrait le vendre cet été

Ainsi, les Reds devraient prochainement entamer des négociations avec l’international Français, dont le bail expire en juin 2026. En revanche, un transfert cet été n’est pas à exclure selon TeamTalk. D’après les indiscrétions du média, Liverpool pourrait se montrer à l’écoute d’une vente d’Ibrahima Konaté en cas d’offres intéressantes. Affaire à suivre...