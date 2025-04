Transfert à 20M€ : L'ASSE prépare un gros coup !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après des débuts mitigés, Lucas Stassin a fini par s’imposer à l’ASSE, qu’il a rejoint l’été dernier en provenance de Westerlo. Mais alors que les Verts sont toujours à la lutte pour le maintien, l’attaquant âgé de 20 ans pourrait déjà s’en aller l’été prochain. En ce sens, les dirigeants stéphanois auraient fixé son prix et attendraient plus de 20M€ pour s’en séparer.

Les premiers pas compliqués de Lucas Stassin sont déjà oubliés du côté de l’ASSE. Recruté contre 10M€ l’été dernier, le transfert le plus cher de l’histoire du club, le Belge a fini par trouver son rythme en Ligue 1, lui qui a inscrit 10 de ses 12 buts en championnat depuis le début de l’année 2025, avec notamment un doublé le week-end dernier contre l’OL (2-1).

Stassin sur le départ en cas de descente ?

Mais Lucas Stassin s’inscrira-t-il dans la ruée à l’ASSE ? Avec 27 points, les Verts sont actuellement 17es au classement, à égalité avec Le Havre, barragiste. D’après les informations de La Dernière Heure, l’attaquant âgé de 20 ans n’aurait pas vraiment l’intention d’évoluer en Ligue 2 si le club venait à être relégué, même s’il se sent bien à Saint-Etienne.

L’ASSE veut plus de 20M€ pour Stassin

Un départ de Lucas Stassin pourrait donc se profiler lors de la prochaine période de mercato et en ce sens, l’ASSE aurait déjà fixé son prix. Selon La Dernière Heure, les dirigeants stéphanois réclameraient environ le double de ce qu’ils ont dépensé l’été dernier et attendraient donc plus de 20M€ pour s’en séparer.