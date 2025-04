ASSE : Le transfert XXL promis à ce buteur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un an et puis s'en va ? L'été dernier, Lucas Stassin débarquait à l'ASSE, moyennant 10M€. Mais voilà qu'après seulement une saison, le Belge, auteur de très bonnes performances, pourrait s'en aller. Un départ qui pourrait être accéléré par une relégation des Stéphanois et voilà que Stassin ne devrait pas avoir de mal à trouver preneur.

17ème de Ligue 1, l'ASSE pourrait bien faire l'ascenseur et ainsi retrouver la Ligue 2 la saison prochaine. Une relégation qui devrait alors occasionner de nombreux départs à Saint-Etienne. Cela pourrait notamment être le cas de Lucas Stassin. Arrivé l'été dernier pour 10M€, le Belge pourrait donc déjà s'en aller et les prétendants devraient être au rendez-vous.

« Des clubs de niveau supérieur encore pourraient arriver »

Partira ? Ne partira pas ? Certaines rumeurs ont déjà fait écho d'un intérêt de Brighton et Stuttgart pour Lucas Stassin. Mais voilà que l'attaquant de l'ASSE pourrait attirer de plus gros clubs. « Ce sont déjà de beaux noms mais au vu de ce qu’il réalise, de son potentiel et de son âge, oui je pense que des clubs de niveau supérieur encore pourraient arriver », a expliqué Christophe Mongai, agent FIFA, pour ButFootballClub.

« Sa valeur a forcément augmenté »

Et si Lucas Stassin venait à repartir d'ici quelques mois, il devrait rapporter une jolie somme à l'ASSE, qui avait dépensé 10M€ pour se l'offrir l'été dernier. « Sa valeur a forcément augmenté principalement à cause de plusieurs paramètres. Déjà, il a prouvé qu’il pouvait performer dans un grand championnat européen. Il a seulement 20 ans. Il n’est pas uniquement buteur mais aussi passeur. Et entre son passage à Westerlo et l’ASSE, il est quand même à 34 buts inscrits et 12 passes décisives en 73 matches. Ce sont d’excellentes statistiques », a confié Christophe Mongai concernant le prix que pourrait atteindre Stassin.