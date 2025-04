PSG - 80M€ : Une signature est validée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais très attentif au marché des jeunes talents de Ligue 1, le PSG lorgnerait Maghnes Akliouche. Le phénomène monégasque dispose d’un bon de sortie en fin de saison, et son prix a été évalué à 80M€ par les dirigeants. Une somme très élevé, mais qui pour Denis Zakaria, correspond parfaitement aux qualités du gaucher.

Le mercato estival du PSG pourrait d’ores et déjà prendre forme. Si le club parisien va chercher à dégraisser son effectif l’été prochain, les dirigeants du club de la capitale pourraient également offrir un renfort offensif à Luis Enrique. En interne, le PSG apprécie sérieusement le profil de Maghnes Akliouche.

Le PSG veut recruter Maghnes Akliouche

Auteur d’une très belle saison en Ligue 1, le phénomène de l’AS Monaco dispose d’un bon de sortie pour cet été selon l’Equipe. Il y a plusieurs jours, le quotidien sportif avait révélé que du côté des dirigeants monégasques, on attendrait entre 70M€ et 80M€ pour le lâcher cet été, alors que de nombreux clubs européens, dont le PSG, souhaitent activement le recruter. Capitaine de l’AS Monaco, Denis Zakaria lui, estime que Maghnes Akliouche vaut absolument son prix.

« Je pense qu'il vaut son prix »

« Je pense qu'il vaut son prix et c'est clair que son départ, s'il y a, il va nous faire mal parce que c'est un joueur très décisif . Je ne peux que dire du positif de Maghnes parce que c'est un joueur phénoménal. C'est un joueur qui travaille et a envie de progresser », a ainsi confié le milieu de terrain suisse dans l’émission Génération After sur RMC.