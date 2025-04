Transfert «bouclé», l’annonce surprise sur un joueur du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté l’été dernier par le PSG alors qu’il évoluait à l’Eintracht Francfort, Willian Pacho est arrivé en Europe en janvier 2022, au Royal Antwerp. Mais l’international colombien aurait dû débarquer sur le Vieux Continent un peu plus tôt, dès 2021, car tout était bouclé avec le Borussia Mönchengladbach, comme l’a révélé Santiago Morales Escobar.

Après seulement une saison sous les couleurs de l’Eintracht Francfort, Willian Pacho s’est engagé avec le PSG l’été dernier, dans le cadre d’un transfert estimé à 40M€. L’international colombien (24 sélections) avait fait ses débuts en Europe en Belgique, au Royal Antwerp, qu’il avait rejoint en provenance de l’Independiente del Valle.

Pacho était proche de rejoindre le Borussia Mönchengladbach

Toutefois, si tout s’était passé comme prévu, c’est au Borussia Mönchengladbach que Willian Pacho aurait dû faire ses premiers pas en Europe. « Tout était bouclé pour le transfert mais le club allemand a fait machine arrière sans explication », a confié Santiago Morales Escobar, alors manager de l’Independiente del Valle, auprès du Parisien.

« Il est revenu encore plus fort. Comme toujours »

Un coup dur pour Willian Pacho, qui a en plus enchaîné avec une blessure à l'épaule. « Dans la foulée, Willian s’est blessé à l’épaule et a dû se faire opérer. Un coup dur. Mais il est revenu encore plus fort. Comme toujours », a ajouté Santiago Morales Escobar.