Kylian Mbappé : «Le pire» deal qui va lui coûter très cher !

De plus en plus de joueurs font le choix d’investir dans des clubs de football. Ça a été le cas de Kylian Mbappé l’été dernier. Moyennant 20M€, le joueur du Real Madrid est devenu actionnaire majoritaire du SM Caen. Un investissement loin de porter ses fruits, que ce soit sportivement ou même économiquement pour Mbappé…

La saison de Ligue 2 n’est pas encore terminée, mais le sort du SM Caen est lui déjà scellé. En effet, la relégation du club normand est actée et la saison prochaine, c’est en National que l’équipe de Kylian Mbappé évoluera. Un fiasco sportif qui n’est bien évidemment pas sans conséquence d’un point de vue financier. Et cela va obliger le joueur du Real Madrid à mettre la main au portefeuille.

« C'est le pire rachat d'un joueur »

Ayant déjà critiqué l’investissement de Kylian Mbappé au SM Caen, Romain Molina en a remis une couche. Sur Youtube, il n’a d’ailleurs pas hésité à faire savoir : « C'est le pire rachat d'un joueur, mais de très très loin. Un club qui perd entre 10 et 12M€ par an, tu ne le valorises pas 20M€. Mais qui conseille le joueur pour faire ça ? ».

« Tout ton salaire du Real va y passer »

Kylian Mbappé aurait donc payé trop cher pour le SM Caen et voilà que son salaire au Real Madrid pourrait bien servir à compenser la descente en National. « Avec la descente en National, ça va aussi lui faire 15 briques. En un an et demi, il y en a pour 35 briques. Economiquement, ça ne fait aucun sens. Tout ton salaire du Real va y passer », a poursuivi Molina à propos de ce fiasco à tous les étages.