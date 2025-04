Kylian Mbappé : Le fiasco à 20M€ confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis l'été dernier, Kylian Mbappé est plus qu'un joueur de football. En effet, en parallèle de son transfert au Real Madrid, le Français est devenu l'actionnaire majoritaire de Caen, ayant racheté 80% pour 20M€. Mbappé est donc désormais dirigeant, mais voilà que l'opération serait catastrophique.

La volonté de Kylian Mbappé de racheter un club avait fait l'objet de nombreuses rumeurs. Et cela a fini par se concrétiser avec le rachat de 80% des parts du SM Caen. Il aura fallu 20M€ pour que le joueur du Real Madrid devienne l'actionnaire majoritaire du club normand. Un investissement important qui vire à la catastrophe. En effet, Caen est d'ores et déjà relégué en National, de quoi aggraver un peu plus la situation...

« C'est le pire rachat d'un joueur »

Racheter le SM Caen n'est à première vue par une très bonne affaire pour Kylian Mbappé. Sur Youtube, Romain Molina l'a d'ailleurs confirmé, balançant à ce sujet : « C'est le pire rachat d'un joueur, mais de très très loin. Un club qui perd entre 10 et 12M€ par an, tu ne le valorises pas 20M€. Mais qui conseille le joueur pour faire ça ? Avec la descente en National, ça va aussi lui faire 15 briques. En un an et demi, il y en a pour 35 briques. Economiquement, ça ne fait aucun sens. Tout ton salaire du Real va y passer ».

« Tu n'achètes pas un club de foot quand tu es encore joueur »

De plus, Kylian Mbappé doit faire avec de nombreuses critiques concernant son rachat du SM Caen. Ça avait été le cas récemment de Cyril Hanouna qui avait balancé au micro d'Europe 1 : « C'est devenu un homme d'affaires. Tu n'achètes pas un club de foot quand tu es encore joueur. Je suis désolé. Le mec a acheté Caen. Qu'est-ce que tu achètes un club de foot quand tu es encore joueur ? A 35 ans, tu auras tout le temps d'acheter des clubs de foot ».