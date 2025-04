Kylian Mbappé : Une demande surprise pour l'entraîneur ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Stade Malherbe de Caen, l'arrivée dans le capital de la famille Mbappé n'a pas eu l'effet escompté sur le plan sportif. Et pour cause, au terme de la première saison de cette collaboration prestigieuse, le club normand, bon dernier de Ligue 2, a été relégué en National. Ce qui pourrait coûter à Michel Der Zakarian sa place d'entraîneur...

Force est de constater que ces derniers jours n'étaient pas roses pour Kylian Mbappé. Le numéro 9 du Real Madrid, en plus du brassard de capitaine de l'équipe de France, est l'actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen depuis l'achat de 80% des parts du club en septembre 2024. Mercredi soir, le club merengue a été éliminé de la Ligue des champions au stade des quarts de finale contre Arsenal (0-3 et 1-2).

Le SM Caen redescend, le clan Mbappé va intervenir !

48 heures plus tard, un deuxième coup de massue est tombé pour Kylian Mbappé et sa famille. Pendant la réception de Martigues au stade Michel D'Ornano, les locaux se sont lourdement inclinés sur le score de 3-0. Ce qui a scellé leur sort en Ligue 2 et officialisé la descente en National et donc la sortie du monde professionnel dans lequel Caen baignait depuis 41 ans.

Der Zakarian menacé ?

Cette catastrophe sportive va forcer l'actionnaire majoritaire qu'est Kylian Mbappé à injecter des ressources financières en raison du déficit structurel de la saison dernière déjà comme rapporté par RMC. Et si l'on se fie aux informations communiquées par L'Equipe ce dimanche, Michel Der Zakarian pourrait ne pas faire de vieux os au Stade Malherbe de Caen. Coach du pensionnaire de Ligue 2 depuis la mi-février dernier, Der Zakarian serait susceptible de ne pas être conservé à son poste par Kylian Mbappé et sa famille...