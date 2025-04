Kylian Mbappé, la catastrophe à 15M€ annoncée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi, le Stade Malherbe de Caen affrontait le FC Martigues dans ce match de la dernière chance. Mais face à un adversaire direct pour le maintien, le club normand a coulé à domicile et se voit relégué officiellement à la fin de la saison. Le rachat de Kylian Mbappé n'aura rien changé et en plus, en National, Caen partira avec un déficit important sur le plan financier.

En ne réussissant jamais à trouver la solution pour rester en Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen a connu une longue descente aux enfers. Le club s'apprête à retourner en National, une grande première depuis les années 1980. La venue de Kylian Mbappé n'aura rien changé, pire encore, et c'est surtout la gestion qui est pointée du doigt car les caisses vont souffrir.

Le SM Caen en gros déficit

D'après les révélations de Romain Molina sur son compte X, le déficit structurel annuel du SM Caen en National sera d'environ 15M€. Une belle somme qui représente à peu près le salaire net de Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est dire si la liste des problèmes de ce club historique va s'allonger...

Mbappé n'a pas pu inverser la tendance

En essayant de tenter plusieurs approches, le SM Caen n'a pas pu voir le jour cette saison. Le départ de l'entraîneur Nicolas Seube en décembre 2024 et de son remplaçant Bruno Baltazar deux mois plus tard n'a rien changé, pas plus que la petite visite d'espoir de Kylian Mbappé. Michel Der Zakarian, entraîneur actuel, n'a pas pu inverser la tendance non plus. Le projet de l'attaquant français va prendre plus de temps que prévu...