Kylian Mbappé : Son problème d'argent révélé au grand jour !

Terrible semaine pour Kylian Mbappé. En plus de l'élimination du Real Madrid en quarts de finale de Ligue des champions face à Arsenal (0-3 et 1-2), l'attaquant français a vécu la relégation du Stade Malherbe de Caen en National après 41 ans passés dans le monde professionnel pour le club normand. Actionnaire majoritaire du SM Caen, Mbappé va devoir remettre de l'argent dans les caisses...

Grâce à son contrat en or signé au PSG au printemps 2022 par le biais duquel diverses primes et bonus lui étaient alloués, Kylian Mbappé percevait 72M€ par an en moyenne dans la capitale. Un salaire qu'il a toujours pendant deux ans avant de troquer la tunique du Paris Saint-Germain pour celle du Real Madrid. A la Casa Blanca, il a toujours les revenus les plus importants du vestiaire avec 32M€ quand bien même son salaire a été divisé de moitié.

Pour sa première à Caen, le clan Mbappé témoigne d'un départ du monde professionnel

Et en septembre 2024, Kylian Mbappé et sa famille sont devenus les actionnaires majoritaires du Stade Malherbe de Caen en déboursant 20M€ pour 80% des parts. Cette entrée dans le capital du club normand n'a clairement pas été couronnée de succès puisque le clan Mbappé a témoigné vendredi soir de la relégation du SM Caen suite à la défaite à D'Ornano face à Martigues (0-3). Une descente en National, soit une première en 41 ans pour Caen.

La famille Mbappé obligée de mettre la main à la poche ?

Forcément, le fait de ne plus évoluer dans le monde professionnel aura un impact financier conséquent sur les droits télévisés pour le Stade Malherbe de Caen. Des coupes budgétaires vont devoir être effectuées comme affirmé par RMC Sport ce dimanche que ce soit chez les salariés et l'effectif de l'équipe première pour la masse salariale. Il faudra que Kylian Mbappé et sa famille mettent la main à la poche pour combler le déficit structurel du SM Caen de 11M€ la saison dernière en plus des coupes budgétaires évoquées ci-dessus. Le ton est donné.