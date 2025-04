Cristiano Ronaldo : La terrible annonce sur Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première saison décevante au Real Madrid, Kylian Mbappé suscite de plus en plus d'inquiétude. L'ancien du PSG est même vivement critiqué pour son manque d'implication, au point que Giovanni Castaldi lui recommande de s'inspirer de son idole Cristiano Ronaldo.

Arrivée libre au Real Madrid l'été dernier alors que son contrat au PSG venait de prendre fin, Kylian Mbappé était évidemment très attendu en Espagne. Cependant, ses débuts sont loin de répondre aux attentes et l'élimination contre Arsenal en quarts de finale de la Ligue des champions a confirmé cette tendance. Vivement critiqué, le capitaine de l'équipe de France pourrait conclure sa première saison au Real sans trophée. Une situation qui interpelle le journaliste Giovanni Castaldi, pas tendre avec Kylian Mbappé après la double confrontation contre les Gunners en C1.

Mbappé, le constat accablant

« Il ne porte pas seul l’échec du Real en Ligue des champions mais il pouvait faire plus. En Europe, il est l’attaquant qui court le moins en moyenne par match. 8 kilomètres, c’est 2,2 kilomètres de moins que Robert Lewandowski, trente-six ans », explique-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, avant de poursuivre.

«Son idole, Cristiano Ronaldo, avait su se réinventer pour dominer»

« Depuis la finale perdue au Mondial 2022, Mbappé est dans le dur. Alors oui, il marque et beaucoup, mais il ne progresse plus. Ses actions brûlent de moins en moins la rétine. On voit de moins en moins ses qualités et on voit de plus en plus ses défauts », ajoute Giovanni Castaldi qui conclut en prenant pour exemple Cristiano Ronaldo : « Son idole, Cristiano Ronaldo, avait su se réinventer pour dominer. Il a le talent pour l’imiter mais cela implique une remise en question et une exigence totale. À Paris, rien n’était de sa faute, les problèmes venaient du club. Aujourd’hui il est à Madrid et ses problèmes persistent. »